Алтайский край назвали самым добрым регионом России

В основу изучения комментариев вошли алгоритмы, которые могут определять эмоциональную окраску высказываний пользователей.
Наиболее позитивными оказались Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область.
Топ-10 регионов с самими добрыми пользователями*
- Алтайский край,
- Забайкальский край,
- Кемеровская область,
- Республика Татарстан,
- Самарская область,
- Нижегородская область,
- Новосибирская область,
- Саратовская область,
- Красноярский край,
- Свердловская область.
* в Одноклассниках
Жители Приморского и Хабаровского края чаще других ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии. В число невеселых вошли и жители Москвы и Санкт-Петербурга.
В целом по России в конце 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах.
В начале года позитивных реакций было меньше всего — это объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса.
В 2020 году пользователи Одноклассников упомянули коронавирус более 22 млн раз, а наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев вызвали «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России».
Всего соцсеть насчитывает 43 млн активных пользователей в России.
Ранее Алтайский край улучшил позиции в рейтинге отсутствия вредных привычек.