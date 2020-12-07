Алтайский край улучшил позиции в рейтинге отсутствия вредных привычек

Как следует из материала РИА Новости, рейтинговый балл Алтайского края оценен в 62,7. У соседней Республики Алтай 59 место с баллом 47,6.
Для сравнения, у Чечни — первое место в рейтинге по отсутствию вредных привычек и показатель в 100 баллов. На втором месте — Дагестан (99,2 балла), на третьем — Ингушетия (87,1 балла), на четвертом — Кабардино-Балкария (86,6 балла), на пятом — Тамбовская область (83,2 балла).
У Москвы 49 место в рейтинге с показателем 54,4 балла, у Санкт-Петербурга — 63 место с 46,2 балла.
Наибольшая приверженность вредным привычками наблюдается в Магаданской и Сахалинской областях, а также в республиках Хакасия и Бурятия.