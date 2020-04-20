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Жизнь

Алтайский край назвали в числе регионов с особо сложной ситуацией по демографии

В 2017—2019 годах в 26 регионах страны численность населения выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по демографии. Авторы отметили Алтайский край в числе субъектов, где сложилась особо сложная ситуация.

Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Проспект Ленина. Пандемия. Коронавирус.
Дмитрий Лямзин

Неблагополучная ситуация наблюдалась в 39 регионах, в которых общее снижение численности населения наблюдалось и за счет естественной убыли, и за счет миграционного оттока.

Особо сложная ситуация отмечалась в Саратовской области, где естественная убыль составила 34,9 тысячи человек, а миграционный отток — 22,2 тысячи, в Кемеровской области — 35,8 тысячи и 15,1 тысячи соответственно и в Алтайском крае — 28,9 тысячи и 19,6 тысячи человек.

Общий прирост численности населения наблюдался только в 26 субъектах РФ. Регионами-лидерами стали: Республика Ингушетия — численность населения выросла на 5,5%, Севастополь (+4,8%), Ленинградская область (+4,7%), Чеченская Республика (+4,5%).

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Барнауле сохранилась положительная динамика миграционных процессов впервые за трехлетний период спада.

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