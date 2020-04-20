Алтайский край назвали в числе регионов с особо сложной ситуацией по демографии

В 2017—2019 годах в 26 регионах страны численность населения выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по демографии. Авторы отметили Алтайский край в числе субъектов, где сложилась особо сложная ситуация.