Алтайский край назвали в числе регионов с особо сложной ситуацией по демографии

Неблагополучная ситуация наблюдалась в 39 регионах, в которых общее снижение численности населения наблюдалось и за счет естественной убыли, и за счет миграционного оттока.
Особо сложная ситуация отмечалась в Саратовской области, где естественная убыль составила 34,9 тысячи человек, а миграционный отток — 22,2 тысячи, в Кемеровской области — 35,8 тысячи и 15,1 тысячи соответственно и в Алтайском крае — 28,9 тысячи и 19,6 тысячи человек.
Общий прирост численности населения наблюдался только в 26 субъектах РФ. Регионами-лидерами стали: Республика Ингушетия — численность населения выросла на 5,5%, Севастополь (+4,8%), Ленинградская область (+4,7%), Чеченская Республика (+4,5%).
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Барнауле сохранилась положительная динамика миграционных процессов впервые за трехлетний период спада.