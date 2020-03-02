Мэрия Барнаула отчиталась о 39-кратном приросте населения из-за миграции

В 2019 года в Барнауле сохранилась положительная динамики миграционных процессов впервые за трехлетний период спада, рассказали в мэрии. Такие выводы сделали в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности.

За январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в Барнауле прирост населения увеличился в 39,4 раза — с 32 до 1260 человек.

При этом число прибывших в город увеличилось на 1,6% (17 543 человека), а выбывших — уменьшилось на 5,5% (16 283 человека).

Также в Барнаул стало приезжать больше людей из других городов и районов края — 1781 человек (за январь-сентябрь 2018 года прирост составил 890 человек).

Кроме того, сократилось число тех, кто уезжает в другие регионы. Межрегиональное сальдо уменьшилось на 27,2% и составило 1399 человек (за январь-сентябрь 2018 года отток составил 1922 человека).

В международной миграции прирост также снизился — на 17,5% - 878 человек (за январь-сентябрь 2018 года прирост составлял 1064 человека). Это связано с сокращением миграционного потока из стран СНГ с 1085 до 875 человек.

«Поддерживать положительную ситуацию удается за счет сохранения традиционно высокого миграционного потока из Казахстана, прирост за отчетный период увеличился на 85,4% и составил 675 человек (за январь-сентябрь 2018 года прирост составил 364 человека)», — говорится в сообщении комитета.

На 1 января 2020 года в Барнауле проживает 697 тыс.человек.

В мэрии надеются, что численность населения будет прирастать не только за счет поддержания стабильной миграционной ситуации, но и за счет восстановления естественного прироста населения.

Ранее Росстат посчитал, что в Алтайском крае живет более 2,3 млн человек.