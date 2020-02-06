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Жизнь

Росстат посчитал население Алтайского края

По предварительной оценке Росстата, население Алтайского края на начало 2020 года превышает 2,3 миллиона человек. Данные публикует официальный сайт Алтайского края.

Последний день зимы в Барнауле.
Последний день зимы в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Население Алтайского края на 1 января 2020 — 2 млн 317 тысяч 52 человека.

В 2019 году количество жителей края уменьшилось более чем на 11 тысяч человек. Однако в ведомстве отмечают, что сокращение численности населения — общероссийская тенденция. По данным Росстата, падение численности населения страны отмечается второй год подряд.

Смертность в крае уменьшается, но незначительно. Ранее Алтайский край попал в рейтинг регионов с самой большой убылью населения. В верхней части этого списка — Саратовская область (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), а также Волгоградская область (15,8 тыс.).

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