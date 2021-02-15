Алтайский край оказался в лидерах по суточному числу умерших от коронавируса в России

Больше всего летальных исходов произошло в Москве и Санкт-Петербурге — 56 и 49 соответственно. Далее — Московская область, Краснодарский, Красноярский и Алтайский края.
По данным федерального штаба, за сутки в Алтайском крае зарегистрировали 12 смертей.
Ранее региональный штаб сообщил о 13 летальных случаях, из которых от COVID-19 — 10. Всего в крае с начала пандемии скончалось 2 172 человека.
За весь период по России умерло 80 520 человек.
Всего за последние сутки в России подтверждено 14 207 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.