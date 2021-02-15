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Жизнь

Алтайский край оказался в лидерах по суточному числу умерших от коронавируса в России

За последние сутки в России подтвердилось 394 смерти пациентов с коронавирусом, сообщил 15 февраля федеральный оперативный штаб. Это минимум умерших с конца ноября 2020 года. Алтайский край занял шестую строчку по числу летальных случаев в стране.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Больше всего летальных исходов произошло в Москве и Санкт-Петербурге — 56 и 49 соответственно. Далее — Московская область, Краснодарский, Красноярский и Алтайский края.

По данным федерального штаба, за сутки в Алтайском крае зарегистрировали 12 смертей.

Ранее региональный штаб сообщил о 13 летальных случаях, из которых от COVID-19 — 10. Всего в крае с начала пандемии скончалось 2 172 человека.

За весь период по России умерло 80 520 человек.

Всего за последние сутки в России подтверждено 14 207 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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