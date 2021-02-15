Алтайский край оказался в лидерах по суточному числу умерших от коронавируса в России

За последние сутки в России подтвердилось 394 смерти пациентов с коронавирусом, сообщил 15 февраля федеральный оперативный штаб. Это минимум умерших с конца ноября 2020 года. Алтайский край занял шестую строчку по числу летальных случаев в стране.