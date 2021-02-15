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Жизнь

В Алтайском крае за сутки умерло 13 ковидных пациентов, более сотни на ИВЛ

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 165 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 111 пациентов, умерло 13 человек, сообщили 15 февраля в оперативном штабе.

Врач в больнице. Медицина.
Врач в больнице. Медицина.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 642 пациента, из них 104 (на пять больше чем сутками ранее) подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом 1 583 человека и 642 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 41 628 человек. Выздоровели всего 37 201 пациент. Умерло 2 172 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 38,
  • Бийск — 16,
  • Славгород — 11,
  • Рубцовск — 9,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Заринск — 6,
  • Кулундинский район — 5,
  • Алейск, Михайловский, Первомайский, Родинский, Хабарский, Чарышский районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Немецкий национальный районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Алтайский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

20 122 (+247 за сутки) человека получили первую прививку и 8 252 (+208) человека полностью привиты.

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