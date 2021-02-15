В Алтайском крае за сутки умерло 13 ковидных пациентов, более сотни на ИВЛ

В тяжелом состоянии находятся 642 пациента, из них 104 (на пять больше чем сутками ранее) подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом 1 583 человека и 642 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 41 628 человек. Выздоровели всего 37 201 пациент. Умерло 2 172 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 38,
- Бийск — 16,
- Славгород — 11,
- Рубцовск — 9,
- Камень-на-Оби — 7,
- Заринск — 6,
- Кулундинский район — 5,
- Алейск, Михайловский, Первомайский, Родинский, Хабарский, Чарышский районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Немецкий национальный районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Бийский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Алтайский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
20 122 (+247 за сутки) человека получили первую прививку и 8 252 (+208) человека полностью привиты.