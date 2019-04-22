Алтайский край оказался в числе лидеров по убыли населения

По данным исследования, на последнем месте по сокращению населения находится Еврейской автономной области, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель равен 3,53%, а в Тамбовской области он составляет 3,27%. В последнюю пятерку также вошли Курганская область (-3,16%) и Коми (-3,1%).
Кроме того, наибольшая убыль населения в абсолютном выражении — в Саратовской области (46,68 тысячи человек), Нижегородской области (45,68 тысячи человек) и Алтайском крае (43,89 тысячи человек).
Авторы исследования отмечают, что сохраняется устойчивая тенденция сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.
Наиболее существенно численность населения выросла в Севастополе (рост на 6,46%), Ингушетии (рост на 5,2%) и Чечне (рост на 4,5%). Высокие показатели также в Тюменской области (рост на 4,41%), Ленинградской области (рост на 3,88%) и Московской области (рост на 3,84%).