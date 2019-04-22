Алтайский край оказался в числе лидеров по убыли населения

Алтайский край вошел в числе регионов-лидеров по убыли населения за последние три года, сообщают РИА Новости. Число жителей региона уменьшилось на 43,8 тыс. человек.

По данным исследования, на последнем месте по сокращению населения находится Еврейской автономной области, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель равен 3,53%, а в Тамбовской области он составляет 3,27%. В последнюю пятерку также вошли Курганская область (-3,16%) и Коми (-3,1%).

Кроме того, наибольшая убыль населения в абсолютном выражении — в Саратовской области (46,68 тысячи человек), Нижегородской области (45,68 тысячи человек) и Алтайском крае (43,89 тысячи человек).

Авторы исследования отмечают, что сохраняется устойчивая тенденция сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Наиболее существенно численность населения выросла в Севастополе (рост на 6,46%), Ингушетии (рост на 5,2%) и Чечне (рост на 4,5%). Высокие показатели также в Тюменской области (рост на 4,41%), Ленинградской области (рост на 3,88%) и Московской области (рост на 3,84%).