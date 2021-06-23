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Жизнь

Алтайский край остается во власти гроз и порывистого ветра

Дожди, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае на среду, 23 июня. Такая погода держится в регионе с прошлых выходных.

Гроза. Непогода.
Гроза. Непогода.
СС0

Дневные температуры в крае составят +15…+20 градусов.

Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле временами дождь, во второй половине дня гроза.

Температура воздуха в краевой столице составит +16…+18 градусов. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что дождливая и ветреная погода в Алтайском крае связана с циклональной деятельностью.

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