Алтайский край остается во власти гроз и порывистого ветра

Дневные температуры в крае составят +15…+20 градусов.
Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле временами дождь, во второй половине дня гроза.
Температура воздуха в краевой столице составит +16…+18 градусов. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду.
Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что дождливая и ветреная погода в Алтайском крае связана с циклональной деятельностью.