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Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Глава региона Виктор Томенко считает, что нужно вернуться к мерам, которые принимали несколько месяцев назад. Речь об этом шла на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 9 июля.

Самоизоляция. Коронавирус.
Самоизоляция. Коронавирус.
CC0

Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения COVID-19. В первую очередь, это касается глав городов и районов, а также Роспотребнадзора, полиции и МЧС.

Глава региона обратился к ним с просьбой вернуться к тому, что «довольно неплохо работало у нас на самых первых этапах».

«Это формирование межведомственных рабочих мобильных групп, которые в состоянии ходить и предупреждать, проверять те места, которые могут быть источниками распространения инфекции. Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение», — заявил губернатор.

Виктор Томенко в маске.
Виктор Томенко в маске.
altairegion22.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов считает, что в крае столкнулись с «массовым пренебрежением к элементарным санитарным нормам».

«Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках — люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах пренебрежение масками, которые позволяют ограничить передачу инфекции. Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах (городах Барнауле, Рубцовске), а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их надо реально исполнять, а не отчитываться на бумаге», — сказал министр.

По его мнению, регион зашел в «серьезный эпидпроцесс, и тяжесть заболевания усугубилась».

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5.
Дмитрий Лямзин

«Мы заходим на пиковые показатели — это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой и следующей недели зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения», — отметил Попов.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 224 инфицированных, выздоровело 88 пациентов, зарегистрировано 4 смертельных случая, один из них от COVID-19.

Всего в крае инфицированных — 5121, выздоровели и выписались — 3567, всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, — 1437 человек.

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