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Жизнь

Алтайский край по чистоте уступил только Москве

Алтайский край вошел в число самых чистых регионов России, сообщает ОНФ. Рейтинг составляли на основе мониторинга мусорных контейнерных
площадок.

Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе.
Комплекс по переработке мусора в Рубцовском районе.
Дарья Зыкова.

Через сервисы Яндекса местные жители сами оценивали состояние площадок и наличие контейнеров для раздельного сбора отходов.

Наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо, это Бурятия, Киров и Кострома.

Наилучшая ситуация — в Московской области, Москве, Алтайском крае и Оренбургской области

Также отмечается, что в Республике Алтай ни на одной из обследованных площадок нет контейнеров для раздельного сбора. В Алтайском крае ими оборудовано более 50% площадок.

Более того, Алтайский край показал наибольший рост по внедрению раздельного сбора.

Ранее барнаульские школьники собрали рекордное количество батареек для переработки.

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