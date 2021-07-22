Алтайский край по чистоте уступил только Москве

Через сервисы Яндекса местные жители сами оценивали состояние площадок и наличие контейнеров для раздельного сбора отходов.
Наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо, это Бурятия, Киров и Кострома.
Наилучшая ситуация — в Московской области, Москве, Алтайском крае и Оренбургской области
Также отмечается, что в Республике Алтай ни на одной из обследованных площадок нет контейнеров для раздельного сбора. В Алтайском крае ими оборудовано более 50% площадок.
Более того, Алтайский край показал наибольший рост по внедрению раздельного сбора.
Ранее барнаульские школьники собрали рекордное количество батареек для переработки.