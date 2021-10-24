В Алтайском крае, по данным на 24 октября, зарегистрировали 415 новых случаев заболевания коронавирусом и 22 смерти, сообщает региональный оперштаб.

По данным российского оперштаба на 23 октября, в Алтайском крае за сутки заболели 409 человек. В Сибири показатель выше в трех регионах — Красноярский край (+564), Иркутская (+430) и Омская (+420) области. Меньше всего выявили в Республике Алтай (+57). Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Алтайский край вошел в число 14 регионов с самой тревожной ковидной ситуацией.

Всего в крае инфицированных — 85 469 (в том числе 6 495 детей). Выздоровели — 61 196 пациентов, из них за прошедшие сутки — 82.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 906 человек.

«Кроме этого, 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 33 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 281 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Развернуты 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ — 359. Резервных коек — 269», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 821, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 300.

За весь период наблюдений скончались 6 076 человек с ковидом: из них 22 — за прошедшие сутки (20 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 736 человек (по иным причинам — 1 340).

По данным оперштаба на 24 октября: прививается 751 143 человека (получили первую вакцину — 48 952, полностью вакцинированы — 690 378), повторно вакцинировались — 11 813.

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