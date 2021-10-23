Алтайский край вошел в число 14 регионов с самой тревожной ковидной ситуацией

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ориентируясь на карту сайта Стопкоронавирус.рф.
Она также посоветовала планирующим путешествия в нерабочую неделю учитывать эту статистику, отмечает РИА Новости.
Самая тревожная обстановка сложилась 14 регионах:
- Астраханской области,
- Нижегородской области,
- Пензенской области,
- Самарской области,
- Свердловской области,
- Ростовской области,
- Алтайском крае,
- Пермском крае,
- Забайкальском крае,
- Мордовии,
- Адыгее,
- Карачаево-Черкесии,
- Ямало-Ненецком автономном округе,
- Ханты-Мансийском автономном округе.
Кстати, по данным портала, Алтайский край соответствует только одному критерию «свободы от COVID-19» — это охват тестированием (не менее 200 на 100 тыс. населения).
Остальным (заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива) не соответствует.
Коллективный иммунитет в Алтайском крае составляет 36%.
С 30 октября в регионе ожидается введение QR-кодов.