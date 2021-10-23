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Алтайский край вошел в число 14 регионов с самой тревожной ковидной ситуацией

Ситуация с коронавирусом за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ориентируясь на карту сайта Стопкоронавирус.рф.

Она также посоветовала планирующим путешествия в нерабочую неделю учитывать эту статистику, отмечает РИА Новости.

Самая тревожная обстановка сложилась 14 регионах:

  • Астраханской области,
  • Нижегородской области,
  • Пензенской области,
  • Самарской области,
  • Свердловской области,
  • Ростовской области,
  • Алтайском крае,
  • Пермском крае,
  • Забайкальском крае,
  • Мордовии,
  • Адыгее,
  • Карачаево-Черкесии,
  • Ямало-Ненецком автономном округе,
  • Ханты-Мансийском автономном округе.

Кстати, по данным портала, Алтайский край соответствует только одному критерию «свободы от COVID-19» — это охват тестированием (не менее 200 на 100 тыс. населения).

Остальным (заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тыс. населения и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива) не соответствует.

Коллективный иммунитет в Алтайском крае составляет 36%.

С 30 октября в регионе ожидается введение QR-кодов.

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