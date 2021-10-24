24 октября 7°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Как получить QR-код в Алтайском крае. Минздрав выпустил инструкцию

Минздрав Алтайского края опубликовал в своем Instagram пошаговую инструкцию с разъяснением, как получить QR-код.

Как получить QR-код в Алтайском крае.
Как получить QR-код в Алтайском крае.
instagram.com/minzdravalt.

Напомним, введение QR-кодов в Алтайском крае планируется с 30 октября — такое решение принял губернатор региона Виктор Томенко.

В региональном минздраве отметили, что результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не являются основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном COVID-19.

«Если вы не обращались к врачу, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Сертификат о перенесенном заболевании формируется непосредственно на портале Госуслуг из данных федерального регистра лиц, больных COVID-19, куда данные вносит медицинская организация, осуществлявшая лечение», — подчеркнули в ведомстве.

Также подготовили инструкции, которая пошагово рассказывает, как получить QR-код.

Как получить QR-код в Алтайском крае

Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

После вакцинации в течение пяти дней вам поступит уведомление на электронную почту и в личный кабинет на «Госуслугах», с информацией о первой прививке, а также доступом к дневнику самонаблюдения.

Если письмо и уведомление не пришли, обратитесь в медицинское учреждение, где ставили прививку. Сотрудники внесут ваши данные в регистр вакцинированных.

Сертификат и QR-код автоматические появятся в личном кабинете после второй прививки. Если вы проходите повторную вакцинацию или ставите прививку после того, как переболели, QR-код появится после первой дозы.

Сертификат и QR-код доступны на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги», в мобильном приложении «Стоп Коронавирус».

Ранее жители Барнаула пожаловались на переполненные пункты вакцинации, где начались столпотворения после решения ввести QR-коды.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость