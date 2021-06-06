Алтайский край получил 174 млн рублей на восстановление лесов

На реализацию национального проекта «Экология» в 2021 году в Алтайский край поступило 174,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На увеличение площади лесовосстановления направили 55,8 миллиона рублей.

Еще 92 миллиона рублей потратят на закупку лесопожарной техники, 26,6 миллиона — на приобретение лесохозяйственной техники.

На эти средства в крае купят 12 МТЗ, лесопатрульные машины на базе УАЗ, тяжелые трактора, тралы.

Начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев отметил, что объемы лесовосстановления в Алтайском крае опережают плановые показатели.

В 2019 году план восстановления лесов выполнен на 190%, в 2020 — на 120%. «Мы всегда делаем больше», — подчеркнул начальник профильного отдела.

Первые посадки 2021 года прошли в Ключевском и Озеро-Кузнецовском лесничествах в начале апреля. В настоящее время завершаются лесовосстановительные мероприятия на гарях, оставшихся после крупных пожаров 1997 и 2010 годов.

«Остались небольшие объемы по Угловскому и Ключевскому районам, поэтому перебрасываем силы на Салаирский кряж — в таежную зону», — отметил Дергачев.

В ведомстве уточнили, что восстанавливать лес в таежной зоне в семь раз затратнее, чем в ленточных борах. Нужна подготовка почвы, а также агроуходы в течение первых двух-трех лет. Поэтому в этой зоне высаживают ели и лиственницу, более стойкие к затенению породы.