Алтайский край получит более 435 млн рублей на выплаты медикам в мае

Алтайский край назвали в пятерке регионов Сибири, которые получат больше всего средств на выплаты медицинским работникам. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Алтайский край получит 435 млн 543 тысячи рублей. Эти деньги пойдут на выплаты медработникам в мае.

Сколько получат остальные регионы СФО

Новосибирская область — 729 млн рублей,

Красноярский край — 543 млн рублей,

Омская область — 471 млн рублей,

Кемеровская область — 375 млн рублей,

Томская область — 344 млн рублей,

Республика Тыва — 326 млн рублей,

Иркутская область — 240 млн рублей,

Республика Хакасия — 52 млн рублей,

Республика Алтай — 20 млн рублей.

Всего регионы Сибирского федерального округа получат более 3,5 млрд рублей.

За апрель в регионы России на эти цели направили 52 млрд рублей, но из-за формулировки в тексте постановления правительства во многих субъектах выплаты рассчитывались по часам. Теперь доплата осуществляется по самому факту работы медика с коронавирусными пациентами.

Согласно распоряжению Путина, ежемесячно врачи, которые работают с коронавирусными пациентами, должны получать доплату в 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей.

Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Как ранее заявлял глава алтайского минздрава Дмитрий Попов, выплаты в регионе получил 1 241 медработник.

Также в Алтайском крае начала работать «горячая линия» по повышенным выплатам за работу с больными COVID-19.