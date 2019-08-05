Алтайский край попал в лидеры по психическим заболеваниям на фоне алкоголя

В крае за год зарегистрировали 2 тыс. новых случаев.
Самый большой показатель в Москве — 2,8 тыс, в Пермском крае и Челябинской области на учет встали 2,4 тыс. пациентов, в Республике Башкортостан — 2,2 тыс., в Свердловской области 2,1 тыс.
Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, выявили в Ингушетии — один случай за весь год.
Ранее сообщалось, что Алтайский край снова стал первым в России по психическим заболеваниям. По итогам 2018 года в Алтайском крае зафиксировали наибольшее число психиатрических диагнозов: на 100 тысяч населения количество заболевших — 6271,2 человек.