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Жизнь

Алтайский край попал в лидеры по психическим заболеваниям на фоне алкоголя

По данным Минздрава, Алтайский край занимает пятое место в России по числу пациентов, у которых впервые выявили психические расстройства, связанными с употреблением алкоголя, пишет RT.

Голуби и алкоголь.
Голуби и алкоголь.
Михаил Хаустов

В крае за год зарегистрировали 2 тыс. новых случаев.

Самый большой показатель в Москве — 2,8 тыс, в Пермском крае и Челябинской области на учет встали 2,4 тыс. пациентов, в Республике Башкортостан — 2,2 тыс., в Свердловской области 2,1 тыс.

Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, выявили в Ингушетии — один случай за весь год.

Ранее сообщалось, что Алтайский край снова стал первым в России по психическим заболеваниям. По итогам 2018 года в Алтайском крае зафиксировали наибольшее число психиатрических диагнозов: на 100 тысяч населения количество заболевших — 6271,2 человек.

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