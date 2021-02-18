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Жизнь

Алтайский край попал в лидеры рейтинга по цифровизации медицины

Алтайский край назвали в списке десяти регионов-лидеров по цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Красная зона" в Диагностическом центре Алтайского края. КТ.
"Красная зона" в Диагностическом центре Алтайского края. КТ.
https://www.instagram.com/dcak22/

Первые две строчки занял Тульская и Тамбовская области. Далее идут Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

Результаты исследования, которое провели в правительстве, доведут до глав всех регионов, пообещал Чернышенко.

Все это делается по поручению президента России Владимира Путина. Федеральные власти готовят стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы до 1 июля, а главы субъектов примут свои региональные стратегии до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появилась группа высокопоставленных чиновников, отвечающих за цифровизацию.

Куратор на уровне края — зампредседателя правительства региона Виталий Снесарь.

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