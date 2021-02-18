Алтайский край попал в лидеры рейтинга по цифровизации медицины

Первые две строчки занял Тульская и Тамбовская области. Далее идут Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.
Результаты исследования, которое провели в правительстве, доведут до глав всех регионов, пообещал Чернышенко.
Все это делается по поручению президента России Владимира Путина. Федеральные власти готовят стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы до 1 июля, а главы субъектов примут свои региональные стратегии до 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появилась группа высокопоставленных чиновников, отвечающих за цифровизацию.
Куратор на уровне края — зампредседателя правительства региона Виталий Снесарь.