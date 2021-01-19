Алтайский край попал в список регионов, где в Новый год были проблемы с мусором

В новогодние праздники в нескольких регионах России возникли проблемы с вывозом мусора, пишет РБК. Среди таких субъектов оказался и Алтайский край.

Несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок зафиксировали в Архангельской, Кировской, Оренбургской и Магаданской областях, республиках Крым и Дагестан и Алтайском крае, заявили в Минприроды.

Основной причиной задержек считают погодные условия. В нескольких регионах сбой случился из-за смены оператора и несвоевременного установления тарифа.

Специалисты министерства ведут постоянный мониторинг деятельности мусорных регоператоров, подчеркнули в Минприроды.

Ранее прокуратура нашла нарушения в работе регоператоров по вывозу мусора в Алтайском крае. В регионе не соблюдаются графики вывоза и не хватает контейнеров и площадок накопления ТКО, отмечали в надзорном ведомстве.