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Жизнь

Алтайский край попал в список регионов, которым грозит мусорный коллапс

Минприроды России обозначило 16 регионов, где образовалась зона риска из-за некачественной работы регоператора. В список попал Алтайский край.

На контейнерной площадке около дома на ул. Матросова, 9 скопились горы мусора.
На контейнерной площадке около дома на ул. Матросова, 9 скопились горы мусора.
Скан сюжета "Катуни24".

Именно на этих территориях есть риск прекращения вывоза твердых коммунальных отходов, пишет портал plus-one.ru со ссылкой на Минприроды. Его глава Дмитрий Кобылкин уже направил губернаторам письмо о необходимости принять меры, чтобы не допустить этого.

Помимо Алтайского края, министерство просит обратить особое внимание на Республику Алтай, Вологодскую, Курскую, Магаданскую, Новгородскую, Новосибирскую, Томскую и Челябинскую области, Красноярский край, Кабардино-Балкарию, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию и Тыву.

1 января 2019 года в России стартовала реформа отрасли обращения с ТКО. Вывоз мусора возложили на крупных региональных операторов, которых отбирали по конкурсу.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году доля обрабатываемого мусора в России должна увеличиться с 12% до 60%, направленного на утилизацию — с 7% до 36%.

Напомним, что на днях в Бийске едва не ввели режим ЧС из-за скопившегося на улицах мусора.

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