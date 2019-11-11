Мусорный экстрим: в спасательном ведомстве опровергли введение режима ЧС в Бийске (обновлено)

В ведомстве заявили, что введения режима чрезвычайной ситуации в наукограде не было и оно не планируется.
Вероятно, первый заместитель главы города Ирина Ломоносова, со слов которой об этом сообщил «Бийский рабочий», не так выразилась.
Ранее речь шла о неблагоприятной экологической ситуации в Бийске из-за скопившегося мусора.
Город стал заложником судебных тяжб регионального оператора, обслуживающего бийскую зону — «Спецобслуживание-Центральное», и распорядителя бийского полигона ТБО — «Спецобслуживание плюс».
Обновлено 12:50
Бийские власти издали распоряжении о введении режима ЧС. Информации о вступлении его в силу в МЧС нет.