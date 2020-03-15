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Жизнь

Алтайский край предупредили о закрытии границы с Казахстаном

С 16 марта Казахстан вводит ограничение пропуска россиян через границу, предупредили в алтайском погрануправлении ФСБ.

Перекрытие.
Перекрытие.
CC0

Такое решение казахские власти приняли, чтобы не допустить возникновение и распространение коронавирусной инфекции на своей территории.

Местные пограничники не будут пускать российских граждан, следующих по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей, не достигших возраста 14 лет.

«В свою очередь, данное ограничение не распространяется на граждан России, ранее въехавших в Казахстан, а также следующих транзитом через территорию сопредельного государства в Россию. При этом режим пересечения российско-казахстанской границы для россиян по заграничным паспортам останется прежним», — объяснили в ведомстве.

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю рекомендует с пониманием отнестись к решению Казахстана «в целях недопущения возникновения конфликтных ситуаций на границе».

Ранее altapress.ru писал, что жителей соседнего государства обуяли панические настроения из-за новостей о пандемии коронавируса.

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