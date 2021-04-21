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Жизнь

Алтайский край придет к теплу через снег с дождем

Постепенное потепление начинается в Алтайском крае после двух дней морозной погоды. В среду, 21 апреля, температуры воздуха регионе уже будут выше, чем накануне, но местами ожидаются дожди и даже снег.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

«В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, дождь. В утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +1…+6 градусов. Ветер будет западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +1…+3 градуса. Ветер западный, 2−7 метров в секунду.

Напомним, что значительно потеплеет в Алтайском крае в ближайшие выходные. А в последние дни апреля, как отмечали в алтайском ЦГМС, в регионе и вовсе станет по-летнему жарко.

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