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Жизнь

Алтайский край присоединился к «зожному» проекту известного кардиохирурга Лео Бокерии

В Алтайском крае стартовал проект «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья», организатором которого выступает «Лига здоровья нации» под руководством известного кардиохирурга Лео Бокерии. Проект предполагает создание маршрутов здоровья и подготовку инструкторов ЗОЖ.

В Алтайском крае появится маршрут здоровья.
В Алтайском крае появится маршрут здоровья.
пресс-служба Лиги здоровья нации

Специалисты Лиги совместно с рабочей группой по реализации проекта займутся организацией пешеходного маршрута здоровья «10 тысяч шагов», рассказали организаторы.

Он будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к терренкурам или оздоровительным пешеходным маршрутам, а также его занесут в Единый реестр маршрутов здоровья РФ и библиотеку мобильного приложения «Маршруты здоровья».

Также лига бесплатно на дистанционном курсе обучит трех ЗОЖ активистов, которые бы стали координаторами на местах и «популяризировали двигательную активность».

О том, где может открыться такой маршрут в Алтайском крае, пока не сообщается.

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