Алтайский край присоединился к «зожному» проекту известного кардиохирурга Лео Бокерии

Специалисты Лиги совместно с рабочей группой по реализации проекта займутся организацией пешеходного маршрута здоровья «10 тысяч шагов», рассказали организаторы.
Он будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к терренкурам или оздоровительным пешеходным маршрутам, а также его занесут в Единый реестр маршрутов здоровья РФ и библиотеку мобильного приложения «Маршруты здоровья».
Также лига бесплатно на дистанционном курсе обучит трех ЗОЖ активистов, которые бы стали координаторами на местах и «популяризировали двигательную активность».
О том, где может открыться такой маршрут в Алтайском крае, пока не сообщается.