Алтайский край продолжает опускаться на дно рейтинга по качеству жизни

Всего по итогам 2020 года положение в рейтинге ухудшили 27 регионов, среди которых и Алтайский край.
В списке 2020 года, где еще не учитывались последствия пандемии, регион был на 66 месте.
Авторы брали в расчет розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическую зону и другие индикаторы.
Так, в Алтайском крае общий балл составил 1,45. Судя по опубликованным данным, хуже всего дела по части соотношения средней зарплаты и стоимости квадратного метра жилья, а также стоимости основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения.
Наиболее высокий показатель в категории природно-климатические условия.
Республика Алтай расположилась на 83 месте. Ниже только Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.
Лидеры — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.
Ранее Барнаул еле дотянул до числа комфортных городов России.