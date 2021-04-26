Алтайский край продолжает опускаться на дно рейтинга по качеству жизни

Алтайский край занял 70 место (из 85) в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. Список составляло рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК .

Всего по итогам 2020 года положение в рейтинге ухудшили 27 регионов, среди которых и Алтайский край.

В списке 2020 года, где еще не учитывались последствия пандемии, регион был на 66 месте.

Авторы брали в расчет розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическую зону и другие индикаторы.

Так, в Алтайском крае общий балл составил 1,45. Судя по опубликованным данным, хуже всего дела по части соотношения средней зарплаты и стоимости квадратного метра жилья, а также стоимости основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения.

Наиболее высокий показатель в категории природно-климатические условия.

Республика Алтай расположилась на 83 месте. Ниже только Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Лидеры — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.

Ранее Барнаул еле дотянул до числа комфортных городов России.