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Жизнь

Алтайский край продолжает опускаться на дно рейтинга по качеству жизни

Алтайский край занял 70 место (из 85) в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. Список составляло рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК.

Новый рынок. Коронавирус.
Новый рынок. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Всего по итогам 2020 года положение в рейтинге ухудшили 27 регионов, среди которых и Алтайский край.

В списке 2020 года, где еще не учитывались последствия пандемии, регион был на 66 месте.

Авторы брали в расчет розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическую зону и другие индикаторы.

Так, в Алтайском крае общий балл составил 1,45. Судя по опубликованным данным, хуже всего дела по части соотношения средней зарплаты и стоимости квадратного метра жилья, а также стоимости основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения.

Наиболее высокий показатель в категории природно-климатические условия.

Республика Алтай расположилась на 83 месте. Ниже только Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

Лидеры — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.

Ранее Барнаул еле дотянул до числа комфортных городов России.

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