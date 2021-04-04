Барнаул еле дотянул до числа комфортных городов России

Федеральный Минстрой опубликовал «индекс качества городской среды». Барнаул оказался 39 в списке российских городов с 182 баллами. Некомфортными городами признаются те, кто набрал меньше 180 баллов.

Автомобили в Барнауле. Вид на Барнаул с Нагорного парка.

В рейтинг больше не попал ни один из городов Алтайского края.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, средний показатель индекса качества городской среды в российских регионах увеличился в 2020 году на 4% по сравнению с 2019 годом и достиг 177 баллов, пишет ТАСС.

Он также отметил активную работу регионов в создании комфортной среды.

«Несмотря на то, что прошлый год прошел в борьбе с пандемией, качество городской среды мы не потеряли. Мы даже превысили запланированный показатель на 4%", — сказал Хуснуллин.

Впервые индекс качества городской среды был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018 года. Его составляют по 36 параметрам, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.

Напомним, что ранее Бийск угодил в антирейтинг городов России по качеству среды и стоимости жизни. Он оказался на 98 месте в списке.

Самыми комфортными и доступными для жизни городами России в 2020 году стали Краснодар, Сургут и Тюмень, следом за ними идут Санкт-Петербург и Москва.