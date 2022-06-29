29 июня
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Жизнь

Алтайский край продолжает терять население

Алтайский край все еще не выбрался из демографической ямы. Это означает, что рождаемость в регионе падает, а смертность — растет. Об этом стало известно из статистики «Алтайкрайстата».

Статистика, график.
Статистика, график.
СС0

За период с января по апрель 2022 года в крае родились 5 752 ребенка. Это на 431 меньше, чем годом ранее. Число смертей достигло 13 195. На 134 больше, чем в 2021 году. Естественная убыль населения региона составила 7 443. В прошлом году в этот показатель был ниже почти на 600 человек (6 878).

Если говорить про новобрачных, то здесь практически ничего не изменилось. В прошлом году создали всего на одну семью больше, чем в этом — 3 118. Количество разводов тоже порадовало — в этом году оно сократилось на 48, составив 3 088.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером по убыли населения в Сибири.

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