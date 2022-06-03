3 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский край стал лидером в Сибири по убыли населения

В Алтайском крае рекордно снизилась общая численность населения. И, кроме того, произошло перераспределение горожан и сельских жителей, сообщает «Российская газета».

Коробки. Переезд.
Коробки. Переезд.
СС0

По информации издания, с 2010 года население Алтайского края сократилось на 256 тыс. человек, или на 10,6%.

Сейчас 1,6 млн (58,1%) жителей региона находятся в городах, а 906 тыс. (41,9%) — в сельской местности. При этом в 2010 году горожан было меньше — 54,7%, а в селах отмечалось 45,3% человек.

Всего, согласно предварительным данным переписи, в Алтайском крае проживают 2,2 млн человек. Этот показатель на 89,4% ниже, чем при переписи 11 лет назад.

Кроме как на Алтае, убыль населения зафиксировали в Омской области. Там численность снизилась на 6%. Также — на Кузбассе (на 5,9%) и в Иркутской области (на 2,4%). В остальных шести регионах, наоборот, замечен прирост.

Несколько месяцев назад Алтайский край вошел в последнюю десятку рейтинга по зарплатам малых городов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость