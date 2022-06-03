Алтайский край стал лидером в Сибири по убыли населения

В Алтайском крае рекордно снизилась общая численность населения. И, кроме того, произошло перераспределение горожан и сельских жителей, сообщает « Российская газета ».

По информации издания, с 2010 года население Алтайского края сократилось на 256 тыс. человек, или на 10,6%.

Сейчас 1,6 млн (58,1%) жителей региона находятся в городах, а 906 тыс. (41,9%) — в сельской местности. При этом в 2010 году горожан было меньше — 54,7%, а в селах отмечалось 45,3% человек.

Всего, согласно предварительным данным переписи, в Алтайском крае проживают 2,2 млн человек. Этот показатель на 89,4% ниже, чем при переписи 11 лет назад.

Кроме как на Алтае, убыль населения зафиксировали в Омской области. Там численность снизилась на 6%. Также — на Кузбассе (на 5,9%) и в Иркутской области (на 2,4%). В остальных шести регионах, наоборот, замечен прирост.

Несколько месяцев назад Алтайский край вошел в последнюю десятку рейтинга по зарплатам малых городов.