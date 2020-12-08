Алтайский край рассчитывает получить дополнительные почти полмиллиарда рублей на расселение жилья

Власти Алтайского края подали заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение дополнительных денег для программы переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Регион планирует получить дополнительно 483 млн рублей.

В марте госкорпорация уже одобряла такую заявку на 316 млн рублей. Таким образом, если одобрят и новую, общий размер финансовой поддержки Фонда на 2020−2021 годы составит 799,5 млн рублей.

Из краевого бюджета добавляется 9,8 млн рублей.

«Средства будут направлены на переселение 1519 человек из аварийных жилых помещений общей площадью 21983,51 кв. м в городах: Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, а также в Каменский и Мамонтовский районы», — добавили в министерстве.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по статье «халатность» из-за капитального ремонта дома, который подлежит сносу.