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Жизнь

Разбирательство с гнилым домом в Барнауле обернулось уголовным делом о халатности

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по статье «халатность» из-за капитального ремонта дома, который подлежит сносу. Речь идет о доме на ул. 1-ая Западная, 47-а, о котором altapress.ru подробно рассказывал в сентябре.

"Гнилой" дом на ул. 1-я Западная, 47-а.
"Гнилой" дом на ул. 1-я Западная, 47-а.
Фото из архива Светланы Изотовой.

Следователи выяснили, что еще в 2013 году жильцы многострадального дома обратились в суд с иском к мэрии о возложении обязанностей по капитальному ремонту.

Иск суд полностью удовлетворил, но городской комитет ЖКХ на протяжении шести лет это решение не исполнял.

Дом разрушался, гнил и к 2020 году уже подлежал сносу.

«Несмотря на результаты нескольких строительных судебных экспертиз, подтверждающих угрозу жизни и здоровья жильцов аварийного дома, в апреле этого года должностные лица администрации заключили муниципальный контракт на проведение капитального ремонта здания на сумму более 4 миллионов рублей и, после частичного его выполнения, произвели оплату подрядной организации», — рассказали в следственном комитете.

Халатность городских чиновников повлекла причинение бюджету города ущерба на сумму более 1,5 млн рублей, добавили в СК.

Следователи собирают доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.

Ранее жильцы этого дома сняли видео, в котором обращаются к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

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