Разбирательство с гнилым домом в Барнауле обернулось уголовным делом о халатности

Следователи выяснили, что еще в 2013 году жильцы многострадального дома обратились в суд с иском к мэрии о возложении обязанностей по капитальному ремонту.
Иск суд полностью удовлетворил, но городской комитет ЖКХ на протяжении шести лет это решение не исполнял.
Дом разрушался, гнил и к 2020 году уже подлежал сносу.
«Несмотря на результаты нескольких строительных судебных экспертиз, подтверждающих угрозу жизни и здоровья жильцов аварийного дома, в апреле этого года должностные лица администрации заключили муниципальный контракт на проведение капитального ремонта здания на сумму более 4 миллионов рублей и, после частичного его выполнения, произвели оплату подрядной организации», — рассказали в следственном комитете.
Халатность городских чиновников повлекла причинение бюджету города ущерба на сумму более 1,5 млн рублей, добавили в СК.
Следователи собирают доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.
Ранее жильцы этого дома сняли видео, в котором обращаются к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.