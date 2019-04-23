Алтайский край стабильно удерживает последнее место по зарплатам в Сибири

Новосибирскстат опубликовал данные по зарплатам в регионах Сибири за первые два месяца 2019 года. Алтайский край вновь оказался на последней строчке.

Средняя заработная плата в Алтайском крае составила 24 566.

Самые скромные зарплаты у работников гостиничного и ресторанного бизнеса (15 330 рублей), сферы недвижимости (16 572 рубля), а также сельском хозяйстве (19 272 рубля). Больше всех получают сотрудники финансовой и страховой сферы — 41 849 рублей.

Предпоследнюю строчку заняла Республика Алтай — 29 382 рубля. Также в число аутсайдеров попала Омская область — 31 462 рубля.

Самые высокие зарплаты получают работники в Красноярском крае (45 182 рубля), Иркутской (41 649), Кемеровской (38 626 рублей) и Томской (38 922) областях.

Средняя зарплата по Сибири составила 37 030 рублей.

Как сообщалось ранее, за 2018 год в Алтайском крае средняя заработная плата выросла на 12,1%. По итогам года она составляла 25,5 тысяч рублей.