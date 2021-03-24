Алтайский край стал пятым регионом в Сибири по распространению наркомании

В России регион — на 17 месте. Об этом сообщили на заседании антинаркотической комиссии в краевом правительстве. Его провел губернатор Виктор Томенко.

При этом число пациентов с диагнозом «наркомания» в Алтайском крае снизилось на 7%. Всего в регионе зафиксировано 4,5 тыс. наркобольных. Детей до 14 лет среди них нет.

Но 40% меньше осуждено несовершеннолетних за совершение наркопреступлений: в 2020 году — 30, в 2019 году — 50 человек. На 9,4% меньше осуждено молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет за незаконный оборот наркотиков: в 2020 году — 542 человека, в 2019-м — 598 человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Всего количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками, снизилось на 0,5%.

«Никаких сиюминутных решений, как волшебные таблетки, не существует. Мы ведем системную, планомерную и скрупулезную работу, которая должна выполняться на самых разных уровнях. Работа нашей комиссии — самая вершина айсберга. Но работа в муниципалитетах, организациях, учреждениях — это тоже большой пласт, который требует сопровождения», — отметил Виктор Томенко.

В Алтайском крае действует более 60 негосударственных реабилитационных центров для наркопотребителей.