Алтайский край стал третьим в «ковидном рейтинге смерти» среди регионов Сибири

Первое место в «рейтинге смерти» занял Красноярский край, где от ковида скончались 4105 человек. 13 июля выявили 437 новых заболевших.
На втором месте Иркутская область — 3115 умерших. Здесь тоже зафиксировали прирост инфицированных: 13 июля показатель составил +372 заболевших.
Алтайский край на третьем месте — 2609 жертв. 13 июля зарегистрировали 256 случаев заражения.
Четвертую строчку заняла Новосибирская область — 2172 умерших. Здесь 13 июля выявили 184 новых заболевших.
Далее идут еще два региона, где число умерших от ковида более тысячи: Омская область — скончались 1555 человек, Бурятия — 1481.
Менее тысячи человек умерли в Кемеровской области — 883, в Забайкалье — 810, в Хакасии — 651 человек, в Томской области — 487 жителей, в Республике Алтай — 259, в Туве — 226.
Исходя из данных по населению, в Алтайском крае на каждые 880 человек приходится один случай смерти от ковида. В Красноярском крае — на 695 человек, в Иркутской области — на 752, в Новосибирской области — на 1282.
Для сравнения, в Томской области один случай смерти приходится на 2197 человек, а в Кемеровской — на 2982.