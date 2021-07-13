Алтайский край стал третьим в «ковидном рейтинге смерти» среди регионов Сибири

Алтайский край стал третьим среди регионов СФО по числу умерших от коронавируса, обогнав Новосибирскую область, пишет « Континент Сибирь ».

Первое место в «рейтинге смерти» занял Красноярский край, где от ковида скончались 4105 человек. 13 июля выявили 437 новых заболевших.

На втором месте Иркутская область — 3115 умерших. Здесь тоже зафиксировали прирост инфицированных: 13 июля показатель составил +372 заболевших.

Алтайский край на третьем месте — 2609 жертв. 13 июля зарегистрировали 256 случаев заражения.

Четвертую строчку заняла Новосибирская область — 2172 умерших. Здесь 13 июля выявили 184 новых заболевших.

Далее идут еще два региона, где число умерших от ковида более тысячи: Омская область — скончались 1555 человек, Бурятия — 1481.

Менее тысячи человек умерли в Кемеровской области — 883, в Забайкалье — 810, в Хакасии — 651 человек, в Томской области — 487 жителей, в Республике Алтай — 259, в Туве — 226.