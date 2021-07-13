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Жизнь

Алтайский край стал третьим в «ковидном рейтинге смерти» среди регионов Сибири

Алтайский край стал третьим среди регионов СФО по числу умерших от коронавируса, обогнав Новосибирскую область, пишет «Континент Сибирь».

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Первое место в «рейтинге смерти» занял Красноярский край, где от ковида скончались 4105 человек. 13 июля выявили 437 новых заболевших.

На втором месте Иркутская область — 3115 умерших. Здесь тоже зафиксировали прирост инфицированных: 13 июля показатель составил +372 заболевших.

Алтайский край на третьем месте — 2609 жертв. 13 июля зарегистрировали 256 случаев заражения.

Четвертую строчку заняла Новосибирская область — 2172 умерших. Здесь 13 июля выявили 184 новых заболевших.

Далее идут еще два региона, где число умерших от ковида более тысячи: Омская область — скончались 1555 человек, Бурятия — 1481.

Менее тысячи человек умерли в Кемеровской области — 883, в Забайкалье — 810, в Хакасии — 651 человек, в Томской области — 487 жителей, в Республике Алтай — 259, в Туве — 226.

Исходя из данных по населению, в Алтайском крае на каждые 880 человек приходится один случай смерти от ковида. В Красноярском крае — на 695 человек, в Иркутской области — на 752, в Новосибирской области — на 1282.

Для сравнения, в Томской области один случай смерти приходится на 2197 человек, а в Кемеровской — на 2982.

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