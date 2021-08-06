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Жизнь

Алтайский край столкнулся со спекуляциями при поставках кислорода для ковидариев

Власти Алтайского края столкнулись с завышением цен на медицинский кислород в период повышенного спроса на него, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу регионального минпромэнерго Вячеслава Химочку.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

По словам министра, планируется обеспечить половину производства медицинского кислорода на местных предприятиях. Всего в сутки краю нужно 52 тонны кислорода.

Пока «АлтайСтройДеталь» производит 5 тонн, еще 1−3 тонны делает «Алтайский Химпром», а остальное закупают в Кузбассе и Казахстане.

«Есть спекулятивные вещи по крупным поставщикам, по местным этого нет. Я не хочу называть компании, пока нам надо пережить ситуацию (с коронавирусом, — прим. ред), потом разбираться — кто и по чем торговал», — сказал Химочка.

В конце сентября «АлтайСтройДеталь» запустит еще две установки по производству кислорода. Планируется мощность в 10 тонн в сутки в Барнауле и 5 тонн — в Славгороде.

У завода есть оборудование для производства еще 5 тонн, но для этого нужно построить здание, что планируется к началу 2022 года.

Ранее корреспондент altapress.ru побывал на предприятии и узнал, как делают медицинский кислород для ковидных больных.

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