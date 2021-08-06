Алтайский край столкнулся со спекуляциями при поставках кислорода для ковидариев

Власти Алтайского края столкнулись с завышением цен на медицинский кислород в период повышенного спроса на него, пишет « Интерфакс » со ссылкой на главу регионального минпромэнерго Вячеслава Химочку.

По словам министра, планируется обеспечить половину производства медицинского кислорода на местных предприятиях. Всего в сутки краю нужно 52 тонны кислорода.

Пока «АлтайСтройДеталь» производит 5 тонн, еще 1−3 тонны делает «Алтайский Химпром», а остальное закупают в Кузбассе и Казахстане.

«Есть спекулятивные вещи по крупным поставщикам, по местным этого нет. Я не хочу называть компании, пока нам надо пережить ситуацию (с коронавирусом, — прим. ред), потом разбираться — кто и по чем торговал», — сказал Химочка.

В конце сентября «АлтайСтройДеталь» запустит еще две установки по производству кислорода. Планируется мощность в 10 тонн в сутки в Барнауле и 5 тонн — в Славгороде.

У завода есть оборудование для производства еще 5 тонн, но для этого нужно построить здание, что планируется к началу 2022 года.

Ранее корреспондент altapress.ru побывал на предприятии и узнал, как делают медицинский кислород для ковидных больных.