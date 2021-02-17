Алтайский край угодил в пучину снегопадов. Возможен шторм

Период снегопадов и метелей начался в Алтайском крае — осадки с метелями ожидаются в ближайшие трое суток, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Снег и метель в Барнауле.

«В отдельных районах снег, метели, по югу мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении синоптиков на 17 февраля.

Днем в среду регионе будет −4…+1 градус, местами по югу до +6 градусов, по северу −5…−10 градусов.

Ветер северо-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

Снежный шторм

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что снегопады и метели в крае усилятся 18−19 февраля.

Метель. Зима. Снег. Анна Зайкова

По ее словам, вероятно, что в эти дни в регионе даже будет передано штормовое предупреждение.

А вот на выходные в Алтайском крае ожидается похолодание. В ночные часы температуры опустятся до −27…−33 градусов.