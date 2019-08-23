Алтайский край успешно поднимает зарплаты по указу Путина

Алтайский край стал одним из четырех регионов России, где продолжают полностью выполнять майские указы о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года. Об этом пишет РБК, основываясь на данных Росстата.

Зарплаты бюджетников в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений, указанных президентом, по всем категориям работников только в четырех регионах России.

Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика.

Во всех остальных регионах показателей не удается достигнуть хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.

Ранее сообщалось, что расходы на оплату труда в структуре бюджета Алтайского края вырастут на 14,9% по сравнению с 2018 годом.

Из общего объема дополнительных расходов 1,575 млрд рублей пойдут на повышение зарплат.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркивал, что шаги властей по увеличению оплаты труда бюджетников могут стать примером для подражания для остальных работодателей Алтайского края.

За июнь показатель средней заработной платы жителей Алтайского края составила чуть более 29 тысяч рублей.