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Политика

Из алтайской казны на зарплаты бюджетникам потратят на 15% больше денег

Депутаты краевого заксобрания приняли поправки в бюджет региона. Они позволят повысить зарплату бюджетникам и муниципальным служащим. Расходы на оплату труда в структуре бюджета вырастут на 14,9% по сравнению с 2018 годом, заявил губернатор Виктор Томенко, присутствующий на сессии.

Виктор Томенко на сессии АКЗС
Виктор Томенко на сессии АКЗС
Анна Зайкова

После внесения поправок в бюджет его доходы возрастут на 755 млн рублей — до 101,4 млрд, расходы — на 5,6 млрд до 111,5 млрд. Дефицит достиг 10 млрд.

Основным источником покрытия дефицита бюджета станут остатки средств с прошлого года, заявлял ранее министр финансов Данил Ситников. Никаких заимствований для этого не потребуется.

«Что нам мешало поступать так раньше, не понятно», — прокомментировал ситуацию лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

Из общего объема дополнительных расходов 1,575 млрд рублей пойдут на повышение зарплат.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Я бы хотел сказать про цифры. У нас большая интерпретация их идет, но мне кажется, что широкий круг граждан уже немного запутался. В 2018 году из консолидированного бюджета Алтайского края на заработную плату, за исключением средств Фонда обязательного медицинского страхования, израсходовали 35,540 млрд рублей. В бюджете 2019 года мы предусмотрели рост объема финансирования по этому направлению в размере 39,250 млрд. Это 10,4% к 2018 году. Если мы с вами сейчас добавим сумму, предусмотренную корректировкой бюджета, то выходим на 40,825 млрд рублей. Это почти 14,9% роста объема финансирования по этому направлению.

Томенко, кроме того, подчеркнул, что шаги властей по увеличению оплаты труда бюджетников могут стать примером для подражания для остальных работодателей Алтайского края.

Напомним, губернатор неоднократно говорил о том, что бюджетный и коммерческий сектор экономики в вопросе увеличения зарплат должны взаимно «тянуть» друг друга. Иначе благосостояние жителей края не повысить.

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