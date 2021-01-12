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Жизнь

Алтайский край вышел на плато по заболеваемости ковидом

Количество обращений к медикам в новогодние каникулы в Алтайском крае снизилось. Это касается и поликлиник, и скорой помощи.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

В прошлом году медики зарегистрировали 30 528 вызовов скорой, в этом — 27 501.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу вышла на плато, сообщили в краевом министерстве здравоохранения. Несмотря на новогодние каникулы, диагностика (ПЦР-тестирование) не прекращалась ни на один день.

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов подчеркнул, что ожидается поступление очередного транша вакцины от COVID-19 — 3800 доз.

По данным на 11 января, в крае общее число заболевших коронавирусом составляет 35 160 человек. Выздоровели всего 31 575 человек. Умерли 1 678 пациентов.

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