Алтайский край вновь накроет суровое погодное ненастье

В Алтайском крае вечером 8 января и весь день 9 января ожидается мокрый снег, местами снег с дождем и метели. А спустя еще сутки регион вновь окажется под властью суровых морозов.

В ближайшие дни на дорогах будет сильная гололедица, местами снежные заносы. Вечером 9 января ожидается похолодание. В период с 10 по 12 января в регионе установится холодная погода: минимальная температура воздуха ночью -28, — 33 градусов, местами — до -39 градусов.



Жителям краевой столицы напоминают правила безопасности в непогоду.

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

Встреча главного российского Деда Мороза в Барнауле. 2018 год. Анна Зайкова.

Что делать пешеходам

В сильную непогоду лучше совсем отказаться от поездок. Пешеходам также стоит быть крайне осторожными. В снег и дождь особенно опасно переходить дорогу в неположенных местах.

Находясь на улице, нужно обходить стороной рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Куда звонить в случае ЧП

Телефоны диспетчерских служб районов города:

Железнодорожный район — 62−56−95;

Индустриальный район — 47−51−83;

Ленинский район — 54−44−49;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25;

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по телефону 112, пишет пресс-служба мэрии Барнаула.