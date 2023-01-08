В мэрии Барнаула заявляют о мощном десанте снегоуборочной техники и дворников на улицах

В Барнауле продолжается усиленная работа дорожных служб по очистке города от снега, заверяют в мэрии и называют улицы, где уже все сделано.

В Рождество снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей, Социалистического, площадей Советов, Октября, Текстильщиков, путепровода на Калинина, участков улиц Молодежной, Гущина, Островского, Георгиева, Энтузиастов, Партизанской, Гоголя, Короленко, Никитина, Пионеров, Чудненко, Чеглецова.

Еще более десятка машин были задействованы администрациями районов города для очистки внутриквартальных проездов.

7 января в очистке улично-дорожной сети было задействовано 140 единиц снегоуборочной техники. Очищали от снега дороги, посыпали песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши 115 единиц техники и 110 дорожных рабочих «Автодорстроя».

Коммунальное хозяйство. Уборка улиц. Михаил Хаустов

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МБУ «Благоустройство и озеленение» направило на очистку общественных территорий 20 снегоуборочных машинвручную очищали скамейки и пешеходные дорожки 40 рабочих.

Еще несколько десятков техники и более 1,4 тыс. дворников задействовано в очистке дворов и межквартальных проездов.



