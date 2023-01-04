4 января
﻿
Жизнь

В барнаульском зоопарке появился запасливый гималайский медведь Тимошка

В барнаульский зоопарк «Лесная сказка» привезли пятилетнего гималайского медведя-подростка Тимошу. Забавные видео с новым обитателем опубликовали в группе зоопарка.

Медведь Тимоша.
Медведь Тимоша.
"Лесная сказка".

Напомним, ранее в зоопарке скончался гималайский медведь Жора. Однако 1 января произошло настоящее чудо. Из домика медведицы Даши послышались урчания медвежат. Жорка оставил после себя потомство.

А Тимошку привезли тоже чудесным образом. Когда стало известно, что любимец Жора скончался, появилось сообщение, что гималайский медведь Тимоша ищет дом. И нашел его в «Лесной сказке».

Ранее барнаульский зоопарк побил рекорд по числу посетителей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость