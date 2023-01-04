В барнаульском зоопарке появился запасливый гималайский медведь Тимошка

Напомним, ранее в зоопарке скончался гималайский медведь Жора. Однако 1 января произошло настоящее чудо. Из домика медведицы Даши послышались урчания медвежат. Жорка оставил после себя потомство.
А Тимошку привезли тоже чудесным образом. Когда стало известно, что любимец Жора скончался, появилось сообщение, что гималайский медведь Тимоша ищет дом. И нашел его в «Лесной сказке».
Ранее барнаульский зоопарк побил рекорд по числу посетителей.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!