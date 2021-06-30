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Жизнь

Алтайский край вновь «расколется» надвое, но теперь из-за аномальной жары

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о начале периода аномально жаркой погоды — в ближайшие дни в регионе столбики термометров доберутся до отметки +35 градусов.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

«В Алтайском крае в период с 29 июня по 5 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, в период
с 3 по 5 июля местами ожидается сильная жара с максимальными температурами +35 градусов и выше», — говорится в штормовом предупреждении.

При этом, как уточнили altapress.ru в региональном Гидрометцентре, в зоне аномальной жары, в первую очередь, окажутся западные районы Алтайского края.

Восточнее же такого зноя не ожидается.

Например, в Барнауле, температуры в +30 градусов, не стоит ждать как минимум до 2 июля.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

Напомним, что во второй половине июля Алтайский край уже был «расколот» пополам двойной системой холодных фронтов — непогода обрушилась на западные районы, в то время как по востоку погода была более благоприятной.

Каким ожидается лето-2021 в Алтайском крае — также читайте в материале altapress.ru.

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