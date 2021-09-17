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Жизнь

Алтайский край вошел в пятерку экологически безопасных регионов России

Алтайский край замкнул ТОП-5 российских регионов «Национального экологического рейтинга» по итогам лета 2021 года. Его опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».

Поле. Осень.
Поле. Осень.
СС0

В пятерка лидеров вошли Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область и Алтайский край.

По сравнению с рейтингом весны 2021 года промышленно-экологический индекс края прибавил 1 балл и получил 61 балл из 100, отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Остальные индексы остались на прежнем месте: природоохранный — 65 баллов, социально-экологический — 80 баллов, сводно-экологический — 70 баллов.

Сибирский федеральный округ в экорейтинге расположился на втором месте из 10.

Ранее Алтайский край занял 65 место в рейтинге по индексу рынка труда за 2020 год.

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