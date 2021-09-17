Алтайский край вошел в пятерку экологически безопасных регионов России

В пятерка лидеров вошли Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область и Алтайский край.
По сравнению с рейтингом весны 2021 года промышленно-экологический индекс края прибавил 1 балл и получил 61 балл из 100, отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Остальные индексы остались на прежнем месте: природоохранный — 65 баллов, социально-экологический — 80 баллов, сводно-экологический — 70 баллов.
Сибирский федеральный округ в экорейтинге расположился на втором месте из 10.
Ранее Алтайский край занял 65 место в рейтинге по индексу рынка труда за 2020 год.