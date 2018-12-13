Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
68

Алтайский край вошел в ТОП-5 самых чистых регионов России

Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала ежегодный экологический рейтинг регионов России за 2018 год. Алтайский край вошел в пятерку самый чистых регионов.

"Живая природа Алтая". Лиса
"Живая природа Алтая". Лиса
Пресс-служба Нацпарка Сайлюгемский

На первом месте по качеству экологии и защиты окружающей среды в итоговой версии оказалась Тамбовская область. В пятерку самых чистых регионов вошли также Алтайский край, Республика Алтай, Курская и Белгородская области.

Москва и Санкт-Петербург тоже оказались в верхней части списка — в зеленой зоне.

В красной зоне рейтинга экологов — 10 областей и республик России. Замыкают список с наихудшими показателями Челябинская и Свердловская области. На третьей с конца строчке оказалась Иркутская область, пишет bfm.ru. Экологические показатели ухудшили Нижегородская и Оренбургская области.

Между тем в Барнауле 11 и 12 декабря действовало штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость