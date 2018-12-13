Алтайский край вошел в ТОП-5 самых чистых регионов России

Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала ежегодный экологический рейтинг регионов России за 2018 год. Алтайский край вошел в пятерку самый чистых регионов.

На первом месте по качеству экологии и защиты окружающей среды в итоговой версии оказалась Тамбовская область. В пятерку самых чистых регионов вошли также Алтайский край, Республика Алтай, Курская и Белгородская области.

Москва и Санкт-Петербург тоже оказались в верхней части списка — в зеленой зоне.

В красной зоне рейтинга экологов — 10 областей и республик России. Замыкают список с наихудшими показателями Челябинская и Свердловская области. На третьей с конца строчке оказалась Иркутская область, пишет bfm.ru. Экологические показатели ухудшили Нижегородская и Оренбургская области.

Между тем в Барнауле 11 и 12 декабря действовало штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха.