Синоптики предупреждают о загрязнении воздуха в Барнауле

Малоинтенсивный атмосферный процесс сохраняется и способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Предприятиям городов и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности с 16 часов 11 декабря до 10 утра 12 декабря, отмечает алтайский ЦГМС. Напомним, накоплению загрязняющих веществ способствует холодная и маловетреная погода.
В Барнауле днем 12 декабря столбик термометра покажет −5…−7 градусов. Во второй половине дня прогнозируют небольшой снег, утром изморозь, на дорогах гололедица. Будет дуть южный ветер, 2−7 м/с.
По данным синоптиков, в Барнауле 12 декабря ожидают повышенный уровень загрязнения воздуха. Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города.