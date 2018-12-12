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Синоптики предупреждают о загрязнении воздуха в Барнауле

В Барнауле синоптики до продлили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха, сообщат алтайский ЦГМС.

Смог в Барнауле.
Смог в Барнауле.
altapress.ru

Малоинтенсивный атмосферный процесс сохраняется и способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Предприятиям городов и автотранспорту рекомендуют сократить выбросы в атмосферу при неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности с 16 часов 11 декабря до 10 утра 12 декабря, отмечает алтайский ЦГМС. Напомним, накоплению загрязняющих веществ способствует холодная и маловетреная погода.

В Барнауле днем 12 декабря столбик термометра покажет −5…−7 градусов. Во второй половине дня прогнозируют небольшой снег, утром изморозь, на дорогах гололедица. Будет дуть южный ветер, 2−7 м/с.

По данным синоптиков, в Барнауле 12 декабря ожидают повышенный уровень загрязнения воздуха. Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города.

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