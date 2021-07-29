В минздраве отметили, что сейчас проводится распределение вакцины «Спутник Лайт» между краевыми медорганизациями.

«В прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона. В районах Алтайского края работают 25 передвижных ФАПов. Для удобства и комфорта жителей крупных городов организованы пункты вакцинации внутри и возле торговых центров», — рассказали в ведомстве.

«Спутник лайт» — это четвертая отечественная вакцина от коронавируса, получившая официальную регистрацию в России.

В минздраве напомнили, что это однокомпонентная вакцина, рекомендованная для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан.

Всего в регион поставили более 540 тыс. комплектов вакцин: «Спутник V» (512,4 тыс.), «Эпиваккорона» (10,5 тыс.) и «Ковивак» (6,3 тыс.).

Ранее сообщали, что в России приступили к испытаниям пятой вакцины от ковида.