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Жизнь

Алтайский край за четыре месяца потерял более 800 человек

Алтайский край за первый квартал 2019 года покинуло 16 593 человек, следует из данных Новосибирскстата, который посчитал, сколько человек уехало из регионов Сибири. Показатель больше оказался только у Красноярского края.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

Вместе с тем, приехали в Алтайский край 15 779 человек. Поэтому миграционная убыль составила 814 человек.

Лидером по убыли стала Омская область. Регион потерял 1 961 человека.

В целом по СФО прирост численности населения составил 453 человека. Его обеспечили четыре региона: Новосибирская (3320 человек) и Томская области (941 человек), Красноярский край (214 человек) и Республика Алтай (26 человек).

В мае Алтайкрайстат сообщал, что в первом квартале 2019 года из Алтайского края в другие регионы и страны уехали 7 832 человека. Это на 757 человек меньше, чем за январь-март 2018 года,

Ранее аналитики занесли Алтайский край в число регионов-лидеров по убыли населения за последние три года.

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