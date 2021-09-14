Алтайский край закупает крематоры

Новые крематоры уже работают в Шипуновском, Чарышском, Топчихинском, Рубцовском, Поспелихинском, Каменском, Волчихинском, Павловском и Кытмановском районах.
К концу года планируется приобрести еще три — они будут действовать в Зональном, Завьяловском и Первомайском районах.
Кроме того, для транспортировки биологических отходов к месту утилизации используют 44 специализированных автомобильных прицепа. До конца года планируется приобрести еще шесть.
Спецоборудование закупают за счет краевой казны.
Ранее в соцсетях опубликовали кадры со свалки в Майминском районе Республики Алтай, где якобы утилизируют отходы коронавирусных госпиталей. Власти это опровергли.