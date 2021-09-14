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Жизнь

Алтайский край закупает крематоры

В Алтайском крае приобрели девять крематоров для сжигания биологических отходов и планируют закупить еще три, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на управление ветеринарии.

Скотомогильник. Красноярск.
Скотомогильник. Красноярск.
facebook.com/sergey.shahmatov.7.

Новые крематоры уже работают в Шипуновском, Чарышском, Топчихинском, Рубцовском, Поспелихинском, Каменском, Волчихинском, Павловском и Кытмановском районах.

К концу года планируется приобрести еще три — они будут действовать в Зональном, Завьяловском и Первомайском районах.

Крематор для биологических отходов.
Крематор для биологических отходов.
управление ветеринарии Алтайского края

Кроме того, для транспортировки биологических отходов к месту утилизации используют 44 специализированных автомобильных прицепа. До конца года планируется приобрести еще шесть.

Спецоборудование закупают за счет краевой казны.

Ранее в соцсетях опубликовали кадры со свалки в Майминском районе Республики Алтай, где якобы утилизируют отходы коронавирусных госпиталей. Власти это опровергли.

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