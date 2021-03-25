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Жизнь

Алтайский край занял последнее место в еще одном зарплатном рейтинге

Алтайский край занял последнюю, 68-ую, строчку рейтинга российских регионов по уровню средней предлагаемой зарплаты по версии службы исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Эксперты изучили вакансии и резюме россиян, чтобы узнать как изменились зарплатные предложения и ожидания в зависимости от региона.

Средняя предлагаемая зарплата по Алтайскому краю в феврале 2021 года составила 35 143 рублей, уточнила altapress.ru руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

По сравнению с февралем 2020 года предлагаемая зарплата снизилась на 1,3% (-468 рублей).

«Если смотреть, кому в Алтайском крае в начале года предлагали наиболее высокие зарплаты (от 100 тысяч рублей), то чаще всего это были специалисты из сферы продаж, а также строительства, в частности, инженеры, сварщики, каменщики, электромонтажники, а также квалифицированные кадры из профсферы транспорт и логистика, например, машинисты тяжелой техники и механики», — прокомментировали в пресс-службе.

По отраслям наибольшее количество вакансий с высокими зарплатами разместили строительные компании.

Барнаул занял 24-е место по величине предлагаемых зарплат (36 073 рубля).

На первое место по уровню доходов вышла Якутия, средняя предлагаемая зарплата в феврале там составила 69 940 рублей.

Финансовые ожидания

Зарплатные ожидания в Алтайском крае выросли незначительно (+798 рублей, в сумме это 32 056 рублей).

Ранее сообщалось, что средняя зарплата за 2020 год в Алтайском крае составила 29 983 рубля. Край сохранил позицию самого низкозарплатного региона в Сибири.

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