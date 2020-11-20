Алтайский кукольный театр закупил оборудование для спецэффектов

Оборудовать полноценную сценическую площадку в маленьком помещении — сложная задача, отмечает художник по свету Ольга Никитина.
«Именно ограничения по площади заставили нас обратить внимание на наиболее компактные световые приборы. При этом они не должны были уступать более крупным аналогам с точки зрения функциональности», — сказала специалист.
В перспективе это оборудование установят и в новом здании театра, где также будет работать «Театр на подушках».
В «Сказку» докупили еще и светодиодные профильные прожекторы, которые установят на малой сцене, а также оборудование для создания спецэффектов (дым, туман и ультрафиолет).
Закупки сделали на деньги федерального проекта «Культура малой родины» по направлению «Театр детям».
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