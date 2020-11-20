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Жизнь

Алтайский кукольный театр закупил оборудование для спецэффектов

Алтайский театр кукол «Сказка» купил около 20 световых приборов для своих представлений. Пришлось выбрать самую компактную технику, так как использовать ее будут в основном для «Театра на подушках» в небольшом помещении, рассказали в краевом минкультуры.

Оборудование для театра кукол.
Оборудование для театра кукол.
culture22.ru

Оборудовать полноценную сценическую площадку в маленьком помещении — сложная задача, отмечает художник по свету Ольга Никитина.

«Именно ограничения по площади заставили нас обратить внимание на наиболее компактные световые приборы. При этом они не должны были уступать более крупным аналогам с точки зрения функциональности», — сказала специалист.

Оборудование для театра кукол.
Оборудование для театра кукол.
culture22.ru

В перспективе это оборудование установят и в новом здании театра, где также будет работать «Театр на подушках».

В «Сказку» докупили еще и светодиодные профильные прожекторы, которые установят на малой сцене, а также оборудование для создания спецэффектов (дым, туман и ультрафиолет).

Закупки сделали на деньги федерального проекта «Культура малой родины» по направлению «Театр детям».

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